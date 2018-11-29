В России создали защищенный чип для интернета вещей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создал первую российскую микросхему для интернета вещей, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Чип размером пять на пять миллиметров предназначен для приема и передачи информации в оптимальном для интернета вещей частотном диапазоне от 100МГц до 2,5ГГц. Это первая отечественная микросхема, которая обеспечивает цифровую связь на расстоянии до 30 километров", — говорится в сообщении.

Чип можно использовать на стратегически важных предприятиях и объектах инфраструктуры, так как его основное преимущество — защищенность от вмешательства извне. Опытную партию уже тестируют. Разработка представляет собой схему СВЧ-приемопередатчика. При ее создании не использовались готовые иностранные решения.

Как пояснил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Сахненко, этот проект позволит снизить зависимость от импортных комплектующих и поспособствует цифровизации отраслей экономики.

"Мы оцениваем сегодняшнюю потребность российского рынка решений IoT не менее чем в один миллион таких устройств в год", — цитирует пресс-служба слова топ-менеджера.

Интернет вещей — концепция информационной сети, к которой подключены предметы физического мира, включая бытовые приборы, датчики, различные системы, взаимодействующие без участия человека. Примером такой концепции можно назвать холодильник, который самостоятельно заказывает продукты в магазине.