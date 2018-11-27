Автомобили "Яндекса" примут участие в госэксперименте по беспилотникам

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Беспилотные автомобили "Яндекса" примут участие в проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Пилот, по его словам, планируется завершить 1 марта 2022 года.

"Яндекс" будет принимать участие в тестировании, чтобы расширить зоны и условия испытаний беспилотной технологии. Мы не раз говорили о необходимости подобной инициативы и рады, что её приняли. Надеемся на то, что это постановление позволит проводить тестирования в полном объеме", — сказал представитель компании.

Количество имеющихся беспилотных автомобилей "Яндекс" не раскрывает, при этом в следующем году их будет больше 100, уточнили в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" работает над технологией беспилотного авто с 2016 года. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне преодолел 789 километров от Москвы до Казани.

В конце августа 2018 года "Яндекс" запустил тестовые поездки на беспилотных автомобилях для жителей Иннополиса (Татарстан). В Иннополисе ежедневно будут ездить два беспилотных автомобиля, открыты пять точек посадки и высадки пассажиров рядом с ключевыми городскими объектами. В перспективе при необходимости количество автомобилей и остановок будет увеличено.