Mail.Ru вслед за "Алисой" от "Яндекса" разрабатывает голосового помощника

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Mail.Ru Group разрабатывает собственного голосового помощника, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.

"Работаем над созданием голосового помощника. Будем стараться интегрировать (помощника — ред.) во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.Ru", — сказал представитель Mail.Ru Group.

По его словам, в настоящее время помощник разрабатывается под названием "Маруся".

"Это рабочее название, но будет ли оно использоваться при релизе — пока ещё не решено точно", — отметили в пресс-службе компании.

Ранее в октябре 2017 года "Яндекс" запустил голосового помощника "Алиса", распознающего речь с точностью, близкой к человеческой. В "Яндексе" утверждают, что "Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком, и она поймёт. В настоящее время "Алиса" встроена в браузер, навигатор, "Яндекс.Станцию" и другие продукты компании.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.