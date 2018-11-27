Беспилотные автомобили в России получат знак "Автономное вождение"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Высокоавтоматизированные автомобили во время правительственного эксперимента по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана получат специальный знак — литеру "А", означающий "Автономное вождение", сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".

"Проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом. Для обеспечения безопасности каждый беспилотный автомобиль будет оснащен специальным знаком "А", что означает "Автономное вождение". За время проведения эксперимента необходимо определить экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств, понять коммерческое использование и дальнейшее развитие рынка умной мобильности", — сказал собеседник агентства.

В понедельник Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с первого декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

"Этот знак полностью соответствует ГОСТу. Его можно официально использовать на автомобилях с высокой степенью автоматизации. Прототип этого знака будет представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum. Получить его смогут все делегаты, но количество знаков ограниченно. В будущем знак будет общедоступным", — добавил пресс-секретарь "Автонета" Ярослав Федосеев.

Параллельно с проведением тестирования будет проводиться совершенствование технологий высокоавтоматизированного транспорта — необходимо научить беспилотные автомобили общаться друг с другом, с инфраструктурой, в чем поможет технология связи V2X, которая также будет тестироваться в ближайшее время, отметили в "Автонете".

"По итогам проведения эксперимента мы рассчитываем на уточнение нормативно-правовой базы в части требований, предъявляемых к высокоавтоматизированным транспортным средствам для их допуска на дороги общего пользования, проведения испытаний, страхования", — подытожили в ассоциации "Автонет".