МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В автомобиле установлено около 60 компьютеров, и каждый из них теоретически может быть атакован извне, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" Александр Моисеев.
По словам Моисеева, компания сейчас работает с несколькими автопроизводителями, прежде всего в Европе. "Названия, к сожалению, не разглашаем. В первую очередь наши специалисты проводят аудит внутренних устройств автомобилей, насколько они уязвимы", — отметил собеседник агентства.
В прошлом году в своем прогнозе на 2018 год "Лаборатория Касперского" предположила, что хакеры могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к интернету системы, в том числе автомобили. Например, злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля.