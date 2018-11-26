LG запатентовала смартфон с шестнадцатью камерами

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Компания LG запатентовала смартфон с 16 камерами, сообщает портал GizChina.

Отмечается, что компания получила патент на производство гаджета в США. Линзы расположены с некоторой кривизной, что позволяет снимать с нескольких ракурсов. При этом у пользователя будет возможность выбрать конкретный объектив для фото.

Издание также сообщает, что владелец смартфона сможет делать снимки несколькими камерами одновременно. С одной стороны, это позволит выбирать лучшее фото, с другой — получать анимированное изображение. Помимо этого, можно будет выбирать отдельные части снятого объекта, например, голову человека чтобы повернуть ее практически в любом угодном положении.