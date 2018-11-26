ГОРКИ, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

"Это положение будет в тестовом режиме использоваться на территории ряда мест в Москве и Татарстане, начнем мы это совсем скоро — с 1 декабря", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

С предложением провести на дорогах общего пользования тестирование "высокоавтоматизированных транспортных средств" ранее выступил Минпромторг.

Оценить ход эксперимента должны будут МВД, Минпромторг, НТИ "Автонет", ассоциация ГЛОНАСС, ФГУП НАМИ и владельцы беспилотников. Доклады поступят в правительство.

Среди целей тестирования — опробовать саму возможность движения беспилотников по дорогам общего пользования, определить их эффективность, выработать технические требования к таким транспортным средствам и разработать регулирующие акты.