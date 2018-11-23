Роскомнадзор предупредил об угрозе кражи данных в ходе "Черной пятницы"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор предупреждает о появлении в преддверии международной акции "Черная пятница" мошеннических сайтов, незаконно собирающих персональные данные пользователей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о появлении в интернете "лендинговых" страниц. Как уточняют в ведомстве, основная цель таких сайтов — "сбор контактных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и прочее) и последующее их использование в качестве баз данных у "спамеров".

"Специалисты Роскомнадзора из управления по защите прав субъектов персональных данных отмечают опасность таких страниц, поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для привлечения внимания покупателей мошенники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.

Одна из самых крупных традиционных распродаж в году — "Черная пятница — 2018" — стартовала сегодня в России. В США "черная пятница" следует за Днем благодарения, в России она начинается в тот же день. В "Черную пятницу — 2018" россияне смогут купить с большими скидками одежду, обувь, украшения, электронику, образовательные и страховые услуги, авиабилеты и даже квартиры. На интернет-площадках в акции примут участие более 350 магазинов.