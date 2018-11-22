Одноклассники провели исследование об общении родственников в соцсети

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Одноклассники провели исследование об особенностях общения родственников в соцсети, и выяснили, что братья и сестры оставляют друг другу больше комментариев, чем другие родственники. С помощью собственных инструментов аналитики ОК проанализировали массив комментариев, которые пользователи оставляют родственникам под открытыми постами, фото и видео в течение месяца. Тип родственных связей с друзьями указывают сами пользователи. Соцсеть анализировала комментарии по типу получателя.

© Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники выяснили, кто из родственников чаще всего обменивается комментариями в соцсети © Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники выяснили, кто из родственников чаще всего обменивается комментариями в соцсети

Оказалось, что 37,8% от общего числа комментариев между родственниками приходятся на долю братьев и сестер. Комментарии пользователей, определивших себя просто как "родственники", не уточняя тип родства, составляют 25,3% от общего числа. На третьем месте – комментарии родителей к постам и фото своих детей (10,8%). На долю племянников, оставляющих комментарии своим дядям и тетям, приходится 8,8% комментариев. Супруги реже комментируют посты друг друга, их общение занимает только 5,5%. Кроме того, при комментировании постов пользователи активно используют эмодзи и смайлы, а также некоторые фразы. Так, например, племянники дядям и тетям чаще всего пишут поздравления "С днем рождения!", самый распространенный комментарий между супругами — "Я люблю тебя" и эмодзи с изображением поцелуя.

© Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники выяснили, кто из родственников чаще всего обменивается комментариями в соцсети © Фото : Пресс-служба "Одноклассники" Одноклассники выяснили, кто из родственников чаще всего обменивается комментариями в соцсети

Одноклассники также проанализировали, в каких регионах России родственники общаются через комментарии чаще всего. Самые активно комментирующие родственники живут в Москве (20,6% от общего числа комментариев — комментарии родственников). На втором месте жители Краснодарского края, родственники там оставляют 10,9% от общего числа комментариев. На долю жителей Новосибирской области приходится 8,9% от общего массива комментариев. Замыкают пятерку – Свердловская и Ростовская области с 8,2% и 6,8% соответственно. Самый популярный тип родства, который пользователи указывают на своей странице – братья и сестры. Этот тип родственных связей отмечен у более чем 28,7 млн пользователей. На втором месте – просто "родственник", без детализации (более 27,3 млн пользователей). На третьем по распространенности – племянники (15,5 млн пользователей). На четвертом и пятом по распространенности – дядя/тетя (14,6 млн) и ребенок (9 млн). Родители и супруги делят шестое и седьмое места по популярности, их указывают 8,2 млн и 7,7 млн соответственно.

В то же время ОК – единственная массовая социальная сеть в мире, где можно указывать крестных и крестников. Так, в ОК 2,5 млн пользователей указали крестных родителей, а 2,9 млн пользователей отметили крестников.