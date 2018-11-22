Пользователи Android скачали вредоносные приложения более полумиллиона раз

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Специалисты в области компьютерной безопасности нашли в магазине приложений Google Play 13 поддельных игр, которые были замаскированы под оригинальные программы и были загружены пользователями более полумиллиона раз, об этом сообщает портал The Bleeping Computer.

Сообщается, что вредоносные приложения были размещены от имени разработчика Luis O Pinto. После установки программы удаляли свою иконку с экрана и начинали загрузку другого приложения в фоновом режиме с запрограммированного адреса.

Также в результате анализа удалось выявить другое приложение, которое было замаскировано под сервис Game Center.

Вредоносная программа запрашивала разрешение на полный доступ к сети, просмотр всех сетевых подключений, а также на автозапуск при включении мобильного устройства.

После одобрения пользователя вирус начинал показывать рекламу на экране после каждой разблокировки экрана владельцем.