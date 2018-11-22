Дроны смогут безопасно летать в одном пространстве с самолетами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Цифровую систему для воздушного движения, позволяющую беспилотникам и "малой" авиации беспрепятственно и безопасно выполнять полеты с пассажирскими и военными воздушными судами, разработали в России, сообщил РИА Новости представитель научно-производственного предприятия "Цифровые радиотехнические системы" (ЦРТС).

Решение базируется на многопозиционной системе мониторинга "Альманах", сенсоры автоматического зависимого наблюдения которой обеспечивают поле непрерывного слежения за участниками воздушного движения на высотах ‪от 0 до 20‬ тысяч метров.

Создание данного решения обусловлено необходимостью обеспечить безопасность полетов в нижнем небе, где летают суда "малой" авиации и беспилотники.

"В настоящее время в России внедряются системы многопозиционного наблюдения за гражданской авиацией (МПСН "Альманах"). Данная сеть территориально распределенных станций с высокой чувствительностью и темпом обновления приемов сигналов от бортов менее 1 секунды способна обеспечить поле непрерывного наблюдения во всех классах воздушного пространства, от малых высот до 20 километров, тем самым позволяя "видеть" воздушную обстановку участникам движения по принципу "каждый видит каждого", — рассказали в ЦРТС.

Интеграция беспилотников в единое воздушное пространство – крупнейший технологический вызов, стоящий перед мировым авиационным сообществом, отметили в компании. По оценкам экспертов, при успешном решении указанной задачи к 2035 году объем рынка БВС (беспилотные воздушные суда) в США составит порядка 70 миллиардов долларов (Association for Unmanned Vehicle Systems International: The Economic Impact), а в Европе 12,5 миллиарда евро (SESAR European Drones Outlook Study). В России уже к 2020 объем рынка БВС прогнозируется в 224 миллиона долларов (по данным J'son & Partners Consulting).

Демонстрация полетов в условиях плотного трафика, где наряду с пилотируемыми бортами одновременно участниками движения становятся дроны, состоится ‪29 ноября‬ в рамках конференции "Digital Sky: Время дронов" на экспериментальном аэродроме "Орловка" в Тверской области.