Дроны смогут безопасно летать в одном пространстве с самолетами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Цифровую систему для воздушного движения, позволяющую беспилотникам и "малой" авиации беспрепятственно и безопасно выполнять полеты с пассажирскими и военными воздушными судами, разработали в России, сообщил РИА Новости представитель научно-производственного предприятия "Цифровые радиотехнические системы" (ЦРТС).
Решение базируется на многопозиционной системе мониторинга "Альманах", сенсоры автоматического зависимого наблюдения которой обеспечивают поле непрерывного слежения за участниками воздушного движения на высотах от 0 до 20 тысяч метров.
Создание данного решения обусловлено необходимостью обеспечить безопасность полетов в нижнем небе, где летают суда "малой" авиации и беспилотники.
"В настоящее время в России внедряются системы многопозиционного наблюдения за гражданской авиацией (МПСН "Альманах"). Данная сеть территориально распределенных станций с высокой чувствительностью и темпом обновления приемов сигналов от бортов менее 1 секунды способна обеспечить поле непрерывного наблюдения во всех классах воздушного пространства, от малых высот до 20 километров, тем самым позволяя "видеть" воздушную обстановку участникам движения по принципу "каждый видит каждого", — рассказали в ЦРТС.
Демонстрация полетов в условиях плотного трафика, где наряду с пилотируемыми бортами одновременно участниками движения становятся дроны, состоится 29 ноября в рамках конференции "Digital Sky: Время дронов" на экспериментальном аэродроме "Орловка" в Тверской области.