МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Пришло время на международном уровне дать определение кибернетическому оружию и договориться о правилах его использования, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия"), комментируя публикации о бригаде ВС Великобритании, занимавшейся дезинформацией.

Ранее британский журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила "чёрные" операции не от лица военных. Как сообщают журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.

"Я уверен, что все стратегически важные системы российской армии и экономики защищены нашими спецслужбами от таких атак. Однако остается огромный коммерческий сектор, социальные сети, мессенджеры, почтовые сервисы. Они уязвимы, но всех их абсолютно защитить невозможно. Выход, на мой взгляд, в создании международных конвенций и договоров. Как когда-то ограничивали химическое, биологическое, ядерное оружие, теперь пора дать определение оружию кибернетическому и договориться о правилах его использования", — сказал Горелкин РИА Новости.

Политик напомнил, что еще в 90-х годах американцы сняли знаменитый фильм "Хвост виляет собакой", где наглядно и убедительно показали, что отныне главные войны будут информационными.

"С тех пор наши заокеанские партнеры от этого магистрального направления не отклонялись. Правда, еще лет десять назад они, как мы помним, убеждали всех, что на западные страны совершает кибернетические нападения Северная Корея. Но под это было трудно получать финансирование, в мощь небольшого государства с проблемной экономикой не сильно верили. Из России образ врага получается гораздо более убедительным. Причем, врага не только военного", — сказал он.

Депутат также напомнил, как год назад с американского рынка антивирусных программ "буквально выдавили "Лабораторию Касперского" под тем предлогом, что это российская компания. "А что при этом они сами занимаются кибернетическим шпионажем и диверсиями — об этом предпочитают не говорить", — заключил он.