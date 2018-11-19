МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "ВКонтакте" предоставит пользователям возможность скачивать данные своего профиля, сообщает социальная сеть.

"Сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте", — отметил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

Пока опция тестируют, компания продолжит работать над ней. Для большей безопасности "Вконтакте" добавила возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP.

В компании также раскритиковали концепцию законопроекта о регулировании оборота данных пользователей соцсетей.

"Законопроект угрожает конфиденциальности информации российских интернет-пользователей — фактически он разрешает любым сторонним организациям собирать данные без их спроса. Наша команда уверена, что каждый человек вправе самостоятельно определять, какой информацией и с кем делиться. Мы считаем недопустимым несанкционированный сбор личных данных пользователей", — сказал представитель компании.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Центр компетенций автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика", возглавляемый фондом "Сколково", разработал концепцию законопроекта о регулировании оборота данных, которые создают пользователи соцсетей. Документ предусматривает ответственность интернет-площадок за сохранность данных пользователей из закрытых профилей.

Согласно проекту, интернет-площадки при создании аккаунта должны будут информировать пользователя о типе соцсети. Например, публикуя данные на открытой площадке, пользователь соглашается с тем, что они становятся общедоступными для неограниченного круга лиц. В то же время, если настройки конфиденциальности площадки дают возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность информации.