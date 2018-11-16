Facebook создаст независимый орган для борьбы с неприемлемым контентом

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Компания Facebook намерена создать независимый орган, который будет помогать социальной сети в борьбе с публикациями, нарушающими ее правила, сообщил на своей странице глава компании Марк Цукерберг.

Независимый орган будет рассматривать жалобы пользователей социальной сети, возникающие в связи с удалением публикаций, нарушающих правила Facebook. Отмечается, что новый орган должен появиться в 2019 году.

"В следующем году мы планируем создать новый способ обжалования решений по контенту в независимом органе, решения которого будут прозрачными и обязательными к выполнению. Целью этого органа будет соблюдение принципа предоставления людям права голоса и в то же время обеспечение безопасности людей", — говорится в официальном заявлении Цукерберга.

Глава Facebook отметил, что соцсеть находится на ранней стадии разработки проекта. Пока неизвестно, кто именно будет входить в независимый орган, работа которого, по мнению Цукерберга, позволит убедиться, что решения об удалении неприемлемых публикаций принимаются в интересах общества.