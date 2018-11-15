В России изобрели сверхлегкий планер, которым можно управлять без лицензии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сверхлегкий планер, которым можно управлять без необходимости получения летного свидетельства, изобрели и испытали в России.

Планер создан пензенским "Авиастроителем" на основе углепластика. Воздушное судно оснащено двумя турбореактивными двигателями (тяга каждого — 30 килограммов), его масса — менее 115 килограммов. Согласно приказу Минтранса России, сверхлегкие воздушные суда с массой конструкции 115 килограммов и менее государственной регистрации не подлежат. Также не требуется получение пилотского свидетельства для управления таким судном, а, следовательно, прохождения медицинской комиссии.

"Уникальность данного летательного аппарата заключается в том, что его вес по российской и международной классификации не требует пилотской лицензии, прохождения медкомиссии и прочих формальностей. Два двигателя позволяют набрать высоту до тысячи метров с вертикальной скоростью 8 метров в секунду", — рассказал РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Начальный этап испытаний прошел на аэродроме "Щекино". Пилот-испытатель не только выполнил несколько проходов над аэродромом, но и одну из сложных фигур высшего пилотажа – "петлю Нестерова".