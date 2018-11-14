МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Финская компания HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон Nokia 106.

"Красивый, надежный и в то же время доступный! Nokia 106 обеспечивает связь для всех", — написал представитель HMD Global Юхо Сарвикас в Twitter.

Please welcome the all-new Nokia 106 to the family! Beautiful, reliable, yet extremely affordable, the Nokia 106 delivers connectivity for everyone. 1 day talk time, 1 month standby time #nokiamobile pic.twitter.com/wbmKDqasK6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) 14 ноября 2018 г.

​Обладателям Nokia 106 будет доступно почти 16 часов использования устройства в режиме разговора и 21 день в режиме ожидания.

Корпус гаджета изготовлен из поликарбоната. В нем также есть micro-USB-порт для зарядки.

Разработчики обещают, что особый дизайн новинки сделает возможные царапины менее заметными.

"Благодаря контурному дизайну Nokia 106 идеально ложится в руку. Тщательно рассчитанное расстояние между каждой кнопкой на клавиатуре позволяет легко набирать текст даже в темноте", — говорится в пресс-релизе.

Диагональ дисплея составит 1,8 дюйма (примерно 4,5 сантиметра), сообщается на сайте бренда. Устройство оснащено двумя SIM-картами, процессором MTK 6261D с 4 мегабайтами оперативной памяти. Nokia 106 позволит сохранить до 2000 контактов и до 500 смс-сообщений.