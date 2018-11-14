В саратовской лаборатории в 2021 году появятся "ЗD-помощники" хирурга

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Трёхмерные помощники хирурга появятся в 2021 году в лаборатории Саратовского госуниверситета, они станут основой общероссийской базы данных для врачей, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.

"Будет создана система поддержки принятия решения хирургами, будут созданы модели, которые позволяют врачу идти не по наитию или жизненному опыту, а выдадут рекомендации, которые впитают в себя статистику и расчётные методы. Врачу перед операцией будут выданы алгоритмы работы. Срок окончания проекта – 2021 год", – сказал Панфилов.

Как объяснил собеседник агентства, затем на основе системы будет создан региональный и федеральный банк данных, откуда все практикующие врачи смогут брать алгоритмы проведения операций. При этом разрабатываемая система позволит врачу просматривать варианты операции на экране компьютера в режиме 3D.

Открытие лаборатории состоялось в среду в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского в рамках проекта ФПИ "Разработка прототипа системы поддержки принятия врачебных решений в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса".

Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и на оборонных предприятиях.