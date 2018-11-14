"Аэрофлот" и "Шереметьево" разработают проект по распознаванию лиц

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" и "Шереметьево" разрабатывают пилотный проект по распознаванию лиц пассажиров, следует из презентации и слов заместителя гендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилла Богданова.

"Планируем использовать наши технологии биометрии. Что это такое. Все из вас проходят рамку спецконтроля на входе в "чистую зону" аэропорта. Я надеюсь, мы в следующем году сделаем так, что вы будете прикладывать свой посадочный, камера моментально сфотографирует ваше лицо, распознает, и уже на гейте достаточно также будет приложить посадочный — камера сфотографирует и сравнит ваше лицо с тем, что было на спецконтроле, и если оно совпадает, вы проходите автоматически на посадку", — рассказал он на форуме "Крылья будущего".

Авиакомпания, продолжил Богданов, рассчитывает, что такая технология позволит примерно на 30% ускорить посадку пассажиров на борт.

Ранее Минтранс разработал нормативную базу, позволяющую использовать посадочный талон в электронном виде. Так, в силу положений приказа, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет). Однако проект подвергся критике МВД.