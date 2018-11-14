В Саратове ФПИ откроет лабораторию "ЗD-помощников" хирурга

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) откроет в среду в Саратове лабораторию "ЗD-помощников" хирурга, сообщили РИА Новости в фонде.

"В рамках проекта будет создан прототип системы поддержки принятия врачебных решений – это программный комплекс, который поможет врачу выбрать наиболее подходящий конкретному пациенту вариант операции и спланировать ее. Разрабатываемая система позволит врачу просматривать варианты операции на экране компьютера в режиме 3D", – говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, лаборатория откроется в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Чернышевского в рамках проекта "Разработка прототипа системы поддержки принятия врачебных решений в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса".

"Решение будет предлагаться врачу на основании данных о пациенте, его заболевании, результатах различных медицинских обследований и анализов. Система будет также содержать базу данных о проведенных операциях и их результатах. Это позволит учитывать "цифровизированный" опыт медицинского учреждения для прогнозирования выздоровления", – добавили в ФПИ.

Особенностью разрабатываемой системы будет широкое использование математического моделирования, методов биомеханики и информационных технологий. "Это позволит до проведения операции рассчитать прочность устанавливаемой конструкции и ее влияние на опорно-двигательный аппарат пациента, что уменьшит риск осложнений", – заключили в фонде.

Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них были созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и на оборонных предприятиях.