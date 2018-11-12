Россия стандартизирует квантовую передачу информации к 2024 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские учёные стандартизируют квантовую передачу информации к 2024 году, заявил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"Полностью обеспечить измерение основных метрологических характеристик согласно международному стандарту — а это более 25 параметров — всех оптических компонентов типовой системы квантовой обработки и передачи информации станет возможным к 2024 году", – сказал Абрамов.

По его словам, в 2019 году во Всероссийском научно-исследовательском институте оптико-физических измерений (ВНИИОФИ) будет закончена опытно-конструкторская разработка, результатом которой как раз станет создание эталонной установки для измерения эффективности приемников, способных обнаруживать одиночные фотоны.

Ранее замглавы, руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук сообщил РИА Новости, что российские учёные приступили к работам по созданию квантового компьютера. По его ожиданиям, многокубитный квантовый компьютер может быть создан в России осенью 2021 года.