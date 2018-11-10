Apple заявила о дефектах в MacBook Pro 13 и iPhone X

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Apple сообщила об обнаружении ряда сбоев и дефектов в ноутбуках MacBook Pro 13 и смартфонах iPhone X.

Согласно размещённому на сайте компании заявлению, в некоторых iPhone X могут возникать проблемы с сенсорным экраном из-за выхода из строя компонента дисплея. Производитель заявил, что смартфоны могут не реагировать на касание и, наоборот, производить действия без касания. Столкнувшиеся с этими проблемами владельцы iPhone X, согласно заявлению компании, могут произвести бесплатную замену дисплея.

Кроме того, Apple заявила о возможной потери данных и сбоях в работе жесткого диска в некоторых MacBook Pro 13, которые были проданы с июля 2017 года по июнь 2018 года. Компания рекомендовала владельцам как можно скорее обратится в сервисные центры Apple для устранения дефектов.