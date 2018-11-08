МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Проект МИА "Россия сегодня" в формате виртуальной реальности (VR) — мобильное приложение "Механика аутизма", которое дает возможность пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра (РАС) и взглянуть на мир его глазами — поможет изменить отношение общества к людям с нарушениями развития, считают эксперты.

Проект разработан медиагруппой при экспертной поддержке фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" и при информационной поддержке Фонда "Обнаженные сердца".

"Это очень здорово, что первый VR-проект, запускаемый МИА "Россия сегодня", посвящен внутреннему миру человека с расстройством аутистического спектра. Примерив очки виртуальной реальности, пользователи смогут увидеть мир глазами человека с аутизмом, попытаться осознать, каково это, и почувствовать эмпатию. Я надеюсь, проекты, подобные этому, помогут нам изменить отношение общества к людям с нарушениями развития и станут реальным вкладом в работу, которую проводит фонд "Обнажённые сердца", — сказала основатель Фонда Наталья Водянова, ее слова приводит пресс-служба МИА "Россия сегодня".

По сюжету проекта "Механика аутизма" герой попадает в магазин, где сталкивается с несколькими травмирующими для него ситуациями. Каждая из них приводит к кризису, характерному для человека с РАС. Однако за каждым срывом следует ситуация, которая позволяет герою стабилизироваться. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.

"Нам очень важно, что фонд оказал экспертную поддержку инновационному проекту "Механика аутизма". Аутизм — это сложная тема, которая требует от общества не только эмпатии, умения поставить себя на место другого человека, но и довольно широкого профиля информированности, поэтому VR с его возможностями здесь подходит как нельзя лучше", — отметила президент фонда содействия решению проблем аутизма в России Авдотья Смирнова.

Проект "Механика аутизма" доступен для просмотра в web-версии на флагманском сайте МИА "Россия сегодня" ria.ru. Для полноценного взаимодействия с проектом достаточно кардборда – недорогих картонных очков для смартфона и соответствующего приложения.

МИА "Россия сегодня" планирует ежегодно запускать 4-5 проектов в формате VR и 8-12 проектов в формате AR. Все они будут сопровождаться статьей на сайте, а некоторые – еще и подкастом.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Фонд "Выход" был создан в 2012 году режиссером Авдотьей Смирновой для содействия решению проблем аутизма в России. Фонд занимаемся просвещением и информированием в том, что касается расстройств аутистического спектра, способствует созданию инклюзивного общества для людей с ментальными особенностями. Они должны учиться, работать, жить рядом с нейротипичными людьми, а не находиться в социальной изоляции, как это нередко происходит сейчас. Задача Фонда – создавать для людей с аутизмом благоприятную и дружелюбную среду на всех этапах их жизненного маршрута, с первых лет жизни и до зрелого возраста.

"Обнаженные сердца" – Фонд помощи детям, основанный Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы Фонда – создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных игровых площадок для детей всех возрастов и возможностей. При помощи этих программ Фонд стремится к реализации своей основной миссии: помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.