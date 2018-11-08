Facebook позволит удалять отправленные сообщения в течение 10 минут

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следующая версия Facebook Messenger позволит пользователям удалять отправленные сообщения в течение 10 минут, сообщается на странице приложения в AppStore.

В описании последней версии Facebook Messenger 191.0, вышедшей 7 ноября, разработчики отметили, что в очередном обновлении пользователей ждет множество новых функций, среди которых и возможность удалить отправленное сообщение.

"Скоро: удалите сообщение из чата после его отправки. Если вы по ошибке отправили в чат не то фото, неверную информацию или сообщение, вы сможете без труда удалить сообщение в течение десяти минут после отправки", — пишут разработчики.

Согласно сообщению на сайте, обновление выйдет в ближайшие несколько недель, однако конкретная дата не называется.