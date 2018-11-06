В Москве и Татарстане уже скоро могут запустить тесты беспилотников

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает провести тестирование автомобилей с высокой степенью автоматизации движения на дорогах Москвы и Татарстана с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года, следует из проекта постановления, размещенного на портале проектов правовых нормативных актов.

"Провести на территориях города Москвы и республики Татарстан эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года", — говорится в проекте.

За это время, как отмечается, должна быть также проведена оценка результатов эксперимента по опытной эксплуатации с участием МВД, Минпромторга, НТИ "Автонет", ассоциации ГЛОНАСС, ФГУП НАМИ и владельцев беспилотников, соответствующие доклады должны быть представлены в правительство.

Как говорится в документе, среди целей и задач эксперимента — апробация движения высокоавтоматизированных транспортных средств в автоматизированном режиме управления по автодорогам общего пользования, определение эффективности работы автоматизированной системы вождения, подтверждение возможности таких машин на дорогах общего пользования и выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для разработки актов технического регулирования.

При этом гражданская ответственность владельца высокоавтоматизированного ТС должна быть застрахована на сумму не менее 10 миллионов рублей, а компания-заявитель, которая собирается участвовать в эксперименте, должна иметь уставной капитал в размере не менее 100 миллионов рублей, следует из проекта.