Apple отменила дополнительное производство iPhone XR из-за низкого спроса

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Американская корпорация Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса, при этом компания увеличила заказы на более дешевые теперь старые модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus, пишет японская газета Nikkei со ссылкой на источник.
Таким образом, Foxconn будет выпускать примерно на 100 тысяч смартфонов данной модели в день меньше, поскольку спрос оказался на 20-25% ниже от первоначального оптимистичного прогноза, отметил источник. Схожая ситуация у другого сборщика смартфонов компании — Pegatron.
При этом корпорация теперь запрашивает увеличение производства смартфонов моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые сейчас стоят на 20% дешевле, чем XR. По данным источника, поставщики восьмой модели смартфонов получили заказы в целом на пять миллионов единиц больше.
"Ранее Apple планировала производство 20 миллионов единиц более старых моделей iPhone в этом квартале, но компания увеличила эту цифру до 25 миллионов единиц", — приводит издание слова источника.
Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.