Blizzard перевыпустит Warcraft 3

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Компания Blizzard Entertainment объявила о выпуске переработанной версии культовой игры Warcraft III. Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля BlizzCon.

Обновленная версия получила название Warcraft III: Reforged и станет доступна любителям компьютерных игр в 2019 году.

В новой версии будет обновленная графика, анимация персонажей, пользовательский интерфейс. Кроме того, в приложение добавят поддержку разрешения 4К и улучшенный искусственный интеллект персонажей.

Сейчас на сайте компании можно оформить предзаказ на игру. Стандартное издание будет стоить 1299 рублей. Кроме того, там можно подать заявку на участие в бета-тестировании игры.

Warcraft III — популярная во всем мире компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени с элементами RPG, которую выпустила компания Blizzard Entertainment в 2002 году.