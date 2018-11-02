Ввоз в Россию спутниковых телефонов будет возможен только по лицензиям

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минкомсвязь предлагает разрешить ввоз в Россию абонентских спутниковых трубок и станций только зарегистрированными в РФ операторами спутниковой связи, следует из проекта поправок в закон "О связи", размещенного на портале нормативно-правовых актов.

"Ввоз абонентских терминалов подвижной спутниковой службы и абонентских земных станций, находящихся в движении и работающих в рамках фиксированной спутниковой службы, может осуществляться только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи…", — говорится в проекте поправок.

Кроме того, ограничения касаются и ввоза перечисленного оборудования из государств, входящих в Евразийский экономический союз.

Согласно пояснительной записке к документу, новые меры предлагаются "в целях предотвращения угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в интернет на территории РФ".

По данным реестра Роскомнадзора, лицензию на услуги подвижной спутниковой радиосвязи сейчас имеют пять операторов: АО "Глобалстар-Космические Телекоммуникации", ЗАО "Джи Ти Эн Ти", ООО "Иридиум Коммьюникешенс", ООО "Открытая мобильная система" и ФГУП "Морсвязьспутник".