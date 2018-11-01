Исследование показало, какие новые модели iPhone популярны у россиян

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Самая бюджетная из последних моделей смартфонов от Apple – iPhone XR – оказалась менее популярной у россиян, чем более дорогие XS и XS Max – по итогам недели ее продажи заметно ниже, чем за тот же период у предыдущих модификаций, выяснили специализирующаяся на системах искусственного интеллекта IT-компания oneFactor и оператор фискальных данных OFD.ru.

Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября. Модель iPhone XR обозначается как "бюджетная", его цена — от 64,99 тысячи рублей. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей.

По данным OFD.ru, с 26 по 31 октября в РФ продано 2,43 тысячи iPhone XR на сумму 160,146 миллиона рублей. Средний чек покупки модели XR составил 65,932 тысячи рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

При этом, как выяснил OFD.ru, за аналогичный период (первую неделю) было реализовано 2,619 тысячи смартфонов модели XS на 245,16 миллиона рублей и средним чеком 94,583 тысячи рублей. Модель iPhone XS Max продавалась почти в два раза лучше: за первую неделю реализовано 4,01 тысячи смартфонов на сумму 424,958 миллиона рублей со средним чеком 106,452 тысячи рублей.

По данным oneFactor, за первую неделю продаж iPhone XR в сетях мобильных операторов РФ зарегистрировано более 7 тысяч cмартфонов этой модели. За аналогичный период продаж (первую неделю) моделей iPhone XS и XS Max на XS пришлось 16 тысяч регистраций в сети, на XS Max — 25 тысяч. "Можно сделать вывод о том, что iPhone XR продается в 2 раза хуже XS и в 3,5 раза хуже XS Max", — сказали в пресс-службе oneFactor.

"В целом продажи более дорогих моделей идут лучше продаж в прошлом и позапрошлом годах. Россиян, несмотря на разговоры о кризисе, высокие цены не пугают — потребители готовы платить больше за дорогие модели, несмотря ни на что", — резюмировали в OFD.ru.

Компания oneFactor специализируется на сервисах машинного обучения, георекомендаций, а также системах искусственного интеллекта для B2B рынка. Инвестором компании является USM Holdings LTD (USM).

OFD.RU входит в ТОП-5 крупнейших операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс. Занимается обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в ФНС, а также предоставлением сервисов, которые упрощают бизнесу соблюдение закона о применении ККТ. Клиентами оператора являются 55 тысяч компаний.