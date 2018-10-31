МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Крупнейшие российские ритейлеры пока не повышали цены на продукцию Apple, сообщили РИА Новости представители компаний.

Ранее в среду Apple подняла цены на продукцию на своем сайте. Так, ноутбуки MacBook и MacBook Pro подорожали в России на 8-17 тысяч рублей в зависимости от комплектации после того, как Apple представила 30 октября новый MacBook Air, писали СМИ. Последний раз Apple корректировала цены в РФ в четвертом квартале 2017 года.

Вместе с тем, у ритейлеров цены не изменились. "В нашей сети стоимость лэптопов MacBook не изменилась. Мы не видим предпосылок для повышения стоимости этих ноутбуков", — сказала директор по PR объединенной компании "Связной/Евросеть" Александра Перцева.

"В re:Store пока цены не выросли. Мы гибко реагируем на рынок и на спрос, так что изменение в цене будет зависеть от этого", — сказала представитель re:Store Людмила Семушина.

В "М.Видео" и "Эльдорадо" цены на ноутбуки Аpple остались на прежнем уровне, на некоторые модели продолжает действовать рассрочка и специальные промо-акции, рассказали в пресс-службе группы.

В розничной сети МТС пересмотра цен на смартфоны и планшеты Apple в ближайшее время не планируется, сказали в МТС. В салонах "Билайна" цены тоже не изменились, сообщили в пресс-службе "Вымпелкома", чьей торговой маркой является "Билайн".