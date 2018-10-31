Дуров опроверг информацию о наличии уязвимости в Telegram

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Павел Дуров опроверг наличие уязвимости, которая якобы может позволить читать чужие переписки в мессенджере Telegram. Об этом создатель мессенджера заявил в своем канале.

"Очередное сообщение о несуществующей уязвимости, распространяемое российскими СМИ. C технической точки зрения утверждение заявившего об уязвимости сводится к следующему: "Eсли бы у меня был доступ к Вашему компьютеру, я бы смог прочитать Ваши сообщения". Само по себе это утверждение очевидно, но его завуалированное описание позволяет запутать человека, далекого от технологий", — сообщил Дуров.

При этом создатель мессенджера привел материалы российских СМИ, где утверждается, что приложение Telegram Desktop якобы не зашифровывает переписку пользователя, что может открыть доступ к личной переписке пользователей.

В августе СМИ сообщали о другой уязвимости в Telegram, используя которую российский Центр исследований легитимности и политического протеста разработал программу для определения номера телефона, ID, фамилии и имени пользователя Telegram по его никнейму в этом мессенджере. Как рассказали РИА Новости в центре, организация полгода работала над созданием системы такой деанонимизиции, заявив также, что, используя программу, сотрудничают "с оперативными подразделениями силовых структур в поиске наркоторговцев, контрабандистов, религиозных фанатиков".

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Telegram подавал апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.