Британия и Канада намерены привлечь Цукерберга к борьбе с дезинформацией

Участники акции протеста против распространения дезинформации в социальной сети Facebook перед штаб-квартирой Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото

Участники акции протеста против распространения дезинформации в социальной сети Facebook перед штаб-квартирой Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Главы комитетов парламентов Великобритании и Канады договорились создать "международный гранд-комитет" по вопросам, связанным с дезинформацией и "фейковыми" новостями, и призвали выступить перед этим комитетом основателя и главу Facebook Марка Цукерберга.

"Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз и глава комитета канадского парламента по доступу к информации, вопросам приватности и этики Боб Циммер объединили усилия по созданию "международного гранд-комитета" по дезинформации и "фейковым" новостям. Другим парламентам предлагается прислать своих представителей на сессию, которую будет вести комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту в рамках его продолжающегося расследования по вопросам дезинформации и фейковых новостей", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского комитета.

Слушания состоятся 27 ноября в Лондоне, и в них примет участие и канадский комитет.

"Каждый из комитетов по отдельности добивался от Facebook информации касательно нарушений, в том числе, касательно скандала вокруг Cambridge Analytica и последующих утечек информации. Комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту направлял Марку Цукербергу несколько писем с просьбами выступить, и ни одно не принесло результата", — говорится в сообщении.

Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Сambridge Analytica подозревается в том, что основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

К сообщению британского парламентского комитета приложен текст письма к Цукербергу, подписанного Коллинзом и Циммером. В письме парламентарии приглашают основателя Facebook выступить на беспрецедентной сессии 27 ноября. Ответа на свой запрос депутаты ждут до 7 ноября