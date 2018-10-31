Британия и Канада намерены привлечь Цукерберга к борьбе с дезинформацией

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Главы комитетов парламентов Великобритании и Канады договорились создать "международный гранд-комитет" по вопросам, связанным с дезинформацией и "фейковыми" новостями, и призвали выступить перед этим комитетом основателя и главу Facebook Марка Цукерберга.
"Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз и глава комитета канадского парламента по доступу к информации, вопросам приватности и этики Боб Циммер объединили усилия по созданию "международного гранд-комитета" по дезинформации и "фейковым" новостям. Другим парламентам предлагается прислать своих представителей на сессию, которую будет вести комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту в рамках его продолжающегося расследования по вопросам дезинформации и фейковых новостей", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского комитета.
Слушания состоятся 27 ноября в Лондоне, и в них примет участие и канадский комитет.
"Каждый из комитетов по отдельности добивался от Facebook информации касательно нарушений, в том числе, касательно скандала вокруг Cambridge Analytica и последующих утечек информации. Комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту направлял Марку Цукербергу несколько писем с просьбами выступить, и ни одно не принесло результата", — говорится в сообщении.
Сambridge Analytica подозревается в том, что основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
К сообщению британского парламентского комитета приложен текст письма к Цукербергу, подписанного Коллинзом и Циммером. В письме парламентарии приглашают основателя Facebook выступить на беспрецедентной сессии 27 ноября. Ответа на свой запрос депутаты ждут до 7 ноября