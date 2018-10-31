В Telegram нашли уязвимость, позволяющую читать переписки

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Приложение Telegram Desktop не зашифровывает переписку пользователя, сообщает BleepingComputer.

Издание обратило внимание на пост американского инженера, который обнаружил сообщения других пользователей в незашифрованной базе данных SQLite и подобрал ключ. Программа перевела переписку в текстовые файлы. Он также отметил, что передаваемые медиафайлы и "секретный чат" также попадают в эту базу.

В августе СМИ сообщили об уязвимости в Telegram, используя которую российский Центр исследований легитимности и политического протеста разработал программу для определения номера телефона, ID, фамилии и имени пользователя Telegram. Однако эксперты отметили, что программисты и исследовательские компании давно пользуются такой возможностью, это "фича" разработчиков и законодательству она не противоречит.



