Apple представила новые iPad Pro и MacBook Air

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Компания Apple представила в Нью-Йорке новые устройства. В скором времени пользователи смогут купить обновленный планшет iPad Pro, ноутбук MacBook Air и настольный компьютер Mac mini.
iPad Pro
Компания увеличила площадь экрана, лишив устройство привычной кнопки "домой", но сделала гаджеты более компактными: толщина сократилась до 5,9 миллиметра.
В планшете появилась функция Face ID, которая активирует устройство и обеспечивает безопасность владельца вне зависимости от положения гаджета.
В Apple сообщили, что планшет впервые оснащен мощнейшим мобильным чипом A12X Bionic. "Он мощнее, чем 92% портативных компьютеров", — сообщили на презентации. Для удобства пользователей iPad Pro оснастили разъемом USB-C для синхронизации с другими устройствами.
"Заказать новинку можно сегодня, они поступят в продажу на следующей неделе, 7 ноября", — сообщили в компании.
MacBook Air
Новый ноутбук тоньше и легче своего предшественника. Экран устройства лишился алюминиевой рамки, теперь дисплей диагональю 13,3 дюйма занимает практически всю поверхность верхней панели. Разрешение в 4 миллиона пикселей сделает "изображения более четкими и более живыми", сообщили в компании.
Новинку также оснастили функцией Touch ID, безопасность пользователя гарантирует чип Т2.
Компьютер, корпус которого изготавливают только из вторично используемого алюминия, доступен в трех цветах — "серый космос", "серебристый" и "золотой" — по цене от 104 990 рублей.
Mac mini
Производитель утверждает, что к портам Mac mini можно подключать различные устройства, создавая оптимальную конфигурацию.
Минимальная цена новинки составит 68 990 рублей, дата начала продаж в России пока неизвестна.