Apple представила новые iPad Pro и MacBook Air

Глава Apple Тим Кук и певица Лана Дель Рей на презентации нового планшета от Apple в Нью-Йорке, США. 30 октября 2018

Глава Apple Тим Кук и певица Лана Дель Рей на презентации нового планшета от Apple в Нью-Йорке, США. 30 октября 2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Компания Apple представила в Нью-Йорке новые устройства. В скором времени пользователи смогут купить обновленный планшет iPad Pro, ноутбук MacBook Air и настольный компьютер Mac mini.

iPad Pro

На следующей неделе в продажу поступит iPad Pro со стартовой ценой 65 990 рублей за модель с 11-дюймовым экраном. Гаджет с диагональю 12,9 дюйма обойдется минимум в 81 990 рублей.

Компания увеличила площадь экрана, лишив устройство привычной кнопки "домой", но сделала гаджеты более компактными: толщина сократилась до 5,9 миллиметра.

В планшете появилась функция Face ID, которая активирует устройство и обеспечивает безопасность владельца вне зависимости от положения гаджета.

В Apple сообщили, что планшет впервые оснащен мощнейшим мобильным чипом A12X Bionic. "Он мощнее, чем 92% портативных компьютеров", — сообщили на презентации. Для удобства пользователей iPad Pro оснастили разъемом USB-C для синхронизации с другими устройствами.

"Заказать новинку можно сегодня, они поступят в продажу на следующей неделе, 7 ноября", — сообщили в компании.

MacBook Air

Продажи другой новинки — MacBook Air с дисплеем Retina — начнутся также 7 ноября.

Новый ноутбук тоньше и легче своего предшественника. Экран устройства лишился алюминиевой рамки, теперь дисплей диагональю 13,3 дюйма занимает практически всю поверхность верхней панели. Разрешение в 4 миллиона пикселей сделает "изображения более четкими и более живыми", сообщили в компании.

Новинку также оснастили функцией Touch ID, безопасность пользователя гарантирует чип Т2.

Компьютер, корпус которого изготавливают только из вторично используемого алюминия, доступен в трех цветах — "серый космос", "серебристый" и "золотой" — по цене от 104 990 рублей.

Mac mini

Новое поколение настольных компьютеров Mac mini оснащают 4-ядерными или 6-ядерными процессорами Intel восьмого поколения, а также чипом безопасности второго поколения T2.

Производитель утверждает, что к портам Mac mini можно подключать различные устройства, создавая оптимальную конфигурацию.

Минимальная цена новинки составит 68 990 рублей, дата начала продаж в России пока неизвестна.