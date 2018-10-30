Apple представила новейшие планшеты iPad Pro

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Компания Apple представила новейшие модели планшета iPad Pro, стартовая цена новинки, которая поступит в продажу на следующей неделе — 799 долларов.

Как и ожидалось, новые планшеты iPad Pro будут выходить в двух размерах экрана — диагональю 11 и 12,9 дюймов. При том, что компания увеличила площадь экрана, лишив устройство привычной кнопки "домой", устройства стали более компактными: их толщина сократилась до 5,9 миллиметра — устройства стали на 15% тоньше предшественников, форма приобрела более "профессиональные" и строгие черты.

Компания также сообщила, что новый iPad стал более мощным и функциональным, чем предыдущие модели. Появилась функция Face ID, которая активирует устройство и обеспечивает безопасность своего владельца вне зависимости от того, держите ли вы свой iPad Pro горизонтально, вертикально или и вверх ногами.

В Apple сообщили, что новый планшет впервые оснащен мощнейшим мобильным чипом A12X Bionic chip. "Он мощнее, чем 92% портативных компьютеров", — сообщили в Apple на презентации новинки. Для удобства пользователей iPad Pro обрел разъем USB-C для синхронизации с другими устройствами.

© REUTERS / Shannon Stapleton Глава Apple Тим Кук и певица Лана Дель Рей на презентации нового планшеита от Apple в Нью-Йорке, США. 30 октября 2018 © REUTERS / Shannon Stapleton Глава Apple Тим Кук и певица Лана Дель Рей на презентации нового планшеита от Apple в Нью-Йорке, США. 30 октября 2018

Стоимость iPad Pro диагональю 11 дюймов с объемом памяти 64 гб составит 799 долларов, диагональю 12,9 дюймов – 999 долларов. "Заказать новинку можно сегодня, они поступят в продажу на следующей неделе, 7 ноября", — сообщили в компании.

По данным Apple, к настоящему времени компания продала 400 миллионов планшетов iPad. "В прошлом году мы продали больше iPad, чем общий объем продаж портативных компьютеров всех крупнейших производителей вместе взятых", — заявил глава компании Тим Кук, представляя новинки.