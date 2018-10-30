Apple представила новейший MacBook Air

Глава корпорации Apple Тим Кук во время презентации новых продуктов компании на сцене Бруклинской музыкальной академии. 30 октября 2018

Глава корпорации Apple Тим Кук во время презентации новых продуктов компании на сцене Бруклинской музыкальной академии. 30 октября 2018

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Компания Apple представила новейший ноутбук MacBook Air с дисплеем Retina.

"Он будет стоить 1199 долларов, заказать можно уже сегодня, продажи начнутся на следующей неделе", — сообщил на презентации в Нью-Йорке глава компании Тим Кук.

Новый MacBook Air стал тоньше и легче своего предшественника. Экран ноутбука потерял алюминиевую рамку, теперь дисплей диагональю 13,3 дюйма занимает практически всю поверхность верхней панели. Разрешение в четыре миллиона пикселей сделает "изображения более четкими и более живыми", сообщили в компании.

Ноутбук оснащен функцией Touch ID, безопасность пользователя гарантирует чип Т2.

Корпус компьютера производят из вторично используемого алюминия, он будет доступен в трех цветах.

Также на следующей неделе в магазины поступит Mac mini по цене 799 долларов.