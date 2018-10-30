Apple представила новейший MacBook Air

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Компания Apple представила новейший ноутбук MacBook Air с дисплеем Retina.
"Он будет стоить 1199 долларов, заказать можно уже сегодня, продажи начнутся на следующей неделе", — сообщил на презентации в Нью-Йорке глава компании Тим Кук.
Новый MacBook Air стал тоньше и легче своего предшественника. Экран ноутбука потерял алюминиевую рамку, теперь дисплей диагональю 13,3 дюйма занимает практически всю поверхность верхней панели. Разрешение в четыре миллиона пикселей сделает "изображения более четкими и более живыми", сообщили в компании.
Ноутбук оснащен функцией Touch ID, безопасность пользователя гарантирует чип Т2.
Корпус компьютера производят из вторично используемого алюминия, он будет доступен в трех цветах.
Также на следующей неделе в магазины поступит Mac mini по цене 799 долларов.