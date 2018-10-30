МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Компания Apple намерена во вторник представить новую бюджетную версию ноутбука MacBook и обновленные версии планшета iPad и компьютера Mac, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, Apple представит новый недорогой вариант MacBook с обновленным дисплеем и более тихой клавиатурой.

"Стоимость нового устройства станет решающим фактором для определения того, насколько широко оно будет принято. В настоящее время стоимость MacBook Air начинается с 999 долларов", — сообщает газета.

Отмечается, что Apple также намерена представить компьютер Mac mini с обновленным процессором и планшет iPad Pro с более быстрым процессором и новыми датчиками с технологией распознавания лиц, которая сейчас уже используется на iPhone.

Как уточняет газета, презентация обновленной продукции состоится во вторник во время мероприятия компании в Нью-Йорке в Бруклинской Академии Музыки.