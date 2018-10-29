Роскачество и ICRT назвали лучшие смартфоны

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Смартфоны Samsung обогнали Apple и Huawei в рейтинге смартфонов, который Роскачество составило совместно с ассоциацией International Consumer Research & Testing (ICRT), сообщили РИА Новости в пресс-службе российской организации.

Новинки рынка смартфонов были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств. В ходе исследования были изучены принципиально важные характеристики смартфонов: возможности телефона, эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет, пояснили в Роскачестве. Всего стороны в рамках исследования оценили 296 смартфонов.

По итогам исследования в топ-10 смартфонов вошли шесть моделей Samsung Galaxy, три модели iPhone и одна – Huawei. Возглавляет рейтинг Samsung Galaxy Note 9. Следом за ним расположились две новые модели Apple – iPhone XS Max и iPhone XS. В сообщении отмечается, что три новинки "подвинули" лидеров предыдущего рейтинга на четыре позиции вниз. Так, Samsung Galaxy S9, S9+, S8 и S8+ расположились с 4-го по 7-е место соответственно.

Восьмое место занял iPhone 8 Plus, замыкают рейтинг Huawei P20 Pro (9 строчка) и Samsung Galaxy Note 8 (10 строчка). Смартфоны iPhone 8 и iPhone X расположились на 11 и 12 местах соответственно (ранее они занимали 9 и 10 места), говорится в сообщении.

Согласно проведенной оценке, модели Samsung отличаются от конкурентов высоким качеством звука, емкостью батареи, возможностями телефона, качеством звонков, а также стойкостью к воде. "Лидерство по качеству фото и видеосъемки остается за флагманами Apple – в новинках iPhone XS и iPhone XS Max камера стала лучше, чем у предшественников (iPhone X, 8 и 8 Plus – они заняли строчки с 3-й по 5-ю). Следует отметить, что лидер рейтинга Samsung Galaxy Note 9 проиграл продуктам Apple по качеству съемки сотые балла", — отметили эксперты. Вместе с тем, новинки iPhone "фактически провалили проверку на прочность (барабанный тест)".

International Consumer Research & Testing (ICRT) является международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров и проводит тысячи испытаний продукции в год. ICRT имеет возможность информирования в среднем от 30 до 40 миллионов человек через публикации организаций- членов ICRT по всему миру. Россию с 2016 года в ICRT представляет Роскачество.