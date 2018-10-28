Блогер проверил новый смартфон iPhone XR на прочность

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Блогер JerryRigEverything провел несколько тестов на новом iPhone XR. Соответствующий видеоролик опубликован в YouTube.

Мужчина попытался как можно сильнее согнуть смартфон, а также подверг его испытанию огнем. В обоих случаях гаджет полностью прошел проверку.

Блогер также протестировал экран iPhone XR на устойчивость к повреждениям, поцарапав его сначала стальным стержнем, а затем — канцелярским ножом. На стекле остались заметные царапины от обоих инструментов.

Кроме того, JerryRigEverything предпринял попытку снять краску с корпуса смартфона с помощью лезвия, однако для этого ему понадобилось приложить значительные усилия.

Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Официальные продажи начались в России 28 сентября.