Apple защитила iPhone от спецслужб, пишут СМИ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Компания Apple смогла разработать для iPhone защиту от хакерских взломов, сообщает Forbes.

В марте этого года издание сообщало, что американская компания Grayshift создала алгоритм Graykey, позволяющий взламывать пароли на устройствах с операционной системой iOs, включая iPhone X. Сообщалось, что фирма могла использовать свои разработки в интересах органов власти, полиции и спецслужб.

По данным источников издания, Apple смогла устранить уязвимость и разработала систему защиты, предназначенную для гаджетов, работающих на iOs 12 и выше.

При этом сохраняется возможность "частичного извлечения данных" — незашифрованной информации или сведений о размерах файлов и структуре папок на устройстве.