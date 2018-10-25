Xiaomi выпустила безрамочный слайдер

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Xiaomi представила безрамочный смартфон Mi MIX 3.

Устройство выполнено в формате слайдера: для доступа к камере пользователям понадобится выдвинуть заднюю панель смартфона.

Mi MIX 3 оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-экраном, и шестью, восемью или десятью гигабайтами оперативной памяти.

Новинка поддерживает 5G и беспроводную зарядку, идущую в комплекте с телефоном. Кроме того, смартфон оборудован сканером отпечатков пальцев и двойной камерой по 12 мегапикселей.

Mi MIX 3 представлен в трех цветах: черном, темно-зеленом и синем. Приобрести смартфон можно будет за 475 долларов. Модели с большим объемом оперативной памяти будут стоить 575 и 720 долларов соответственно. В Китае продажи начнутся с 1 ноября.