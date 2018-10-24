В Италии Apple и Samsung оштрафовали за снижение темпа работы смартфонов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал компании Apple и Samsung в общей сложности на 15 миллионов евро за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов, говорится в сообщении службы.

Расследование в отношении Apple и Samsung власти Италии начали в январе 2018 года. По версии антимонопольного органа, компании "умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности своей техники с тем, чтобы убеждать потребителей покупать новые модели". Кроме того, производители предлагали пользователям обновить программное обеспечение, не предупреждая о последствиях этого для работы устройств.

"В ходе всестороннего расследования служба AGCM выяснила, что компания Apple и компания Samsung проводили нечестную коммерческую деятельность, выпустив ряд обновлений встроенного программного обеспечения для мобильных телефонов, что привело к серьезным нарушениям в работе устройств, таким образом ускорив процесс их замены", — говорится в заявлении службы.

Согласно документу, за нарушение статей 20, 21, 22 и 24 Кодекса прав потребителей компания Samsung должна выплатить штраф в размере пяти миллионов евро, компания Apple — 10 миллионов евро.

В декабре 2017 года Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей, во Франции прокуратура начала расследование, в США, Канаде и Израиле были поданы судебные иски.