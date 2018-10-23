В Apple рассказали, несут ли смысл буквы в названиях последних iPhone

Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 28 сентября 2018

Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 28 сентября 2018

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер рассказал, что, несмотря на то, что в некоторых моделях iPhone буквы в названии имеют определенное значение, последних моделей XS и XR это не касается. Об этом сообщает издание Engаdget.

При этом он признался, что видит в подобном обозначении гаджетов схожесть с тем, как называют спортивные автомобили.

"Я люблю автомобили и все то, что быстро движется. А R и S — буквы, которые используются для обозначения по-настоящему особенных спорткаров", — сказал он с улыбкой.

В 2009 году Шиллер заявлял, что буква S в модели iPhone 3GS означает "скорость" (speed), отмечает издание The Verge.

Спустя два года глава Apple Тим Кук рассказал, что в случае с iPhone 4S буква S расшифровывается как Siri, голосовой помощник, который впервые был включен в программное обеспечение именно этой модели.

Для моделей 5C, 5S и 6S компания Apple не представила объяснений.