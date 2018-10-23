СМИ сообщили о разработке новой функции в WhatsApp

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. WhatsApp добавит в приложение мессенджера для iOS функции Touch ID и Face ID, пишет Wabetainfo.

По данным портала, WhatsApp готовит масштабное обновление, которое сделает использование мессенджера безопаснее. После активации новой функции, WhatsApp потребует подтверждать личность пользователя при каждом запуске приложения.

Таким образом, для входа в мессенджер владельцу смартфона необходимо будет приложить палец к домашней кнопке или разблокировать WhatsApp с помощью Face ID, способной опознавать пользователя через фронтальную камеру. Подобная функция впервые появилась в iPhone X и с тех пор используется в новых смартфонах Apple.

Активировать дополнительную аутентификацию можно будет в настройках приложения.

О разработке нововведений WhatsApp специалисты WABetaInfo узнают, изучая тестовые сборки приложения, отмечает портал.