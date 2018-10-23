СМИ сообщили о разработке новой функции в WhatsApp

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. WhatsApp добавит в приложение мессенджера для iOS функции Touch ID и Face ID, пишет Wabetainfo.
Таким образом, для входа в мессенджер владельцу смартфона необходимо будет приложить палец к домашней кнопке или разблокировать WhatsApp с помощью Face ID, способной опознавать пользователя через фронтальную камеру. Подобная функция впервые появилась в iPhone X и с тех пор используется в новых смартфонах Apple.
Активировать дополнительную аутентификацию можно будет в настройках приложения.
О разработке нововведений WhatsApp специалисты WABetaInfo узнают, изучая тестовые сборки приложения, отмечает портал.