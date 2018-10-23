Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Instagram

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пользователи приложения Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, 61% пользователей Instagram испытывает проблемы с загрузкой новостей, 20% жалуются на проблемы с веб-сайтом, 17% испытывают проблемы со входом в аккаунт.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.