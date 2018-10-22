Найден новый способ удаленного взлома смартфонов на Android

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Эксперт аналитической компании Checkmarx рассказал на конференции Hack.lu в Люксембурге о технике удаленного взлома Android-гаджетов. Запись презентации опубликована на YouTube.

Для этого на телефоне "жертвы" нужно установить вирусную программу, которая при помощи NFC передает персональную информацию пользователя злоумышленнику.

NFC-технология позволяет обмениваться файлами, совершать платежи и некоторые другие действия. При этом устройства должны находиться на расстоянии не более десяти сантиметров друг от друга. Но новый способ атаки NFCdrip позволяет выкрасть информацию на дистанции в несколько метров.

Программисты считают, что прием можно использовать и для взлома ноутбуков. Эксперт отметил, что возможность украсть данные сохраняется на расстоянии до 60 метров.