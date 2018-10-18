РКС предложили оплачивать проезд в общественном транспорте смартфоном

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" представил новую цифровую систему оплаты проезда и управления работой общественного транспорта с возможностью оплаты с помощью смартфона, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

"Продвигаемая РКС универсальная система управления общественным транспортом предполагает повсеместное внедрение системы оплаты проезда "Цифровой проездной". Ее пользователи смогут удобно оплачивать проезд при помощи широкой линейки уже используемых электронных карт или приложения для смартфона, сохраняя возможность оплаты проезда наличными", — говорится в сообщении.

Кроме этого, новая система сможет в реальном времени отслеживать загруженность маршрутов и оптимизировать пассажиропотоки. Также, с помощью анализа этих данных ожидается, что в будущем можно будет "планировать развитие инфраструктуры на уровне города, области и региона".

"Мы получаем огромный массив данных, привязанных к пространственному измерению и временной шкале — средняя скорость движения, количество пассажиров, сценарии использования общественного транспорта. Их обработка и анализ позволит существенно повысить эффективность перевозок и их доходность…", — приводит пресс-служба слова начальника центра РКС Вячеслава Чистякова.