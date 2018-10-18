РКС предложили оплачивать проезд в общественном транспорте смартфоном

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" представил новую цифровую систему оплаты проезда и управления работой общественного транспорта с возможностью оплаты с помощью смартфона, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.
Кроме этого, новая система сможет в реальном времени отслеживать загруженность маршрутов и оптимизировать пассажиропотоки. Также, с помощью анализа этих данных ожидается, что в будущем можно будет "планировать развитие инфраструктуры на уровне города, области и региона".
"Мы получаем огромный массив данных, привязанных к пространственному измерению и временной шкале — средняя скорость движения, количество пассажиров, сценарии использования общественного транспорта. Их обработка и анализ позволит существенно повысить эффективность перевозок и их доходность…", — приводит пресс-служба слова начальника центра РКС Вячеслава Чистякова.