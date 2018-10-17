ГЛОНАСС создаст систему для слежения за дорожным движением в "Сколково"

Президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на международном форуме Открытые инновации - 2018. 16 октября 2018

Президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на международном форуме Открытые инновации - 2018. 16 октября 2018

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. НП "ГЛОНАСС" создаст компанию-разработчика "Интеллектуальные транспортные системы" для слежения за дорожным движением на территории "Сколково", соответствующее соглашение было подписано в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

Документ подписали президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко и председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

В рамках соглашения НП "ГЛОНАСС" создаст и запустит в 2018-2019 годах систему, которая позволит уменьшить количество пробок, повысить безопасность, управлять пассажиропотоками для уменьшения времени в пути и повысить удобство перемещения.

Соглашение также предполагает рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы проекта, а также выработку совместных предложений по изменению нормативных правовых актов РФ. Предполагается, что пилотный проект системы, имеющий общефедеральную значимость, сперва будет запущен в "Сколково", а затем будет тиражирован в другие города РФ.

"В соглашении определены совместные действия НП "ГЛОНАСС" и фонда "Сколково" для поддержки и внедрения высокотехнологичных разработок, адаптированных под специфику российской транспортной отрасли. Отдельно обсуждены вопросы организации пилотного проекта на территории "Сколково" в 2018-2019 годах по тестированию различных подсистем ИТСС", — отметил президент НП "ГЛОНАСС".

РИА Новости медиагруппы "Россия Сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".