ВКонтакте перезапустила раздел "Закладки"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Социальная сеть ВКонтакте перезапустила сервис "Закладки". После обновления пользователи смогут легко сохранять интересные материалы и возвращаться к ним, а также добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках. Раздел полностью приватный и отображается только для самого пользователя.
В обновлённых "Закладках" теперь проще ориентироваться: записи, статьи, ссылки, видео, товары — каждый материал попадает в свою категорию, а также во вкладку "Все закладки". Пользователи могут настроить раздел под свои нужды — с помощью меток, которые можно создавать, редактировать и прикреплять к сохранённым публикациям. Блок "Страницы" поможет быстро перейти к интересному профилю или сообществу.
Если материал сохранён больше трёх дней назад, но так и не был открыт, то пользователь получит напоминание о нём. Кроме того, рядом с новыми закладками появится надпись "New".