МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Социальная сеть ВКонтакте перезапустила сервис "Закладки". После обновления пользователи смогут легко сохранять интересные материалы и возвращаться к ним, а также добавлять метки к сохранённому контенту и получать напоминания о непросмотренных закладках. Раздел полностью приватный и отображается только для самого пользователя.

ВКонтакте перезапустила раздел "Закладки" ВКонтакте перезапустила раздел "Закладки"

Публикации появятся в закладках, только если пользователь добавит их нажатием на знак звёздочки или на кнопку "Добавить в закладки". При этом записи, фото и видео с отметками "Нравится" теперь будут отображаться отдельно — в разделе "Понравилось" в ленте новостей.

В обновлённых "Закладках" теперь проще ориентироваться: записи, статьи, ссылки, видео, товары — каждый материал попадает в свою категорию, а также во вкладку "Все закладки". Пользователи могут настроить раздел под свои нужды — с помощью меток, которые можно создавать, редактировать и прикреплять к сохранённым публикациям. Блок "Страницы" поможет быстро перейти к интересному профилю или сообществу.

Если материал сохранён больше трёх дней назад, но так и не был открыт, то пользователь получит напоминание о нём. Кроме того, рядом с новыми закладками появится надпись "New".

"В ленте новостей и сообществах всегда найдутся интересные записи, которые хочется отложить на будущее — чтобы вдумчиво их прочитать или, например, воплотить в жизнь какие-либо идеи. Теперь работать с сохранёнными материалами стало гораздо удобнее. Метки, категории, напоминания, отдельная лента с отметками "Нравится" — всё это делает сервис более структурированным и понятным", — говорит Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте.