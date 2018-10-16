"Уведет твою девушку". Boston Dynamics научила робота танцевать

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американская компания Boston Dynamics "научила" робота SpotMini танцевать. Видео с бодрыми движениями машины под песню Uptown Funk музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса было размещено на YouTube-канале компании.

На опубликованных компанией кадрах робот не только станцевал не хуже человека, но и исполнил знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона.

Пользователи социальных сетей не оставили танец без внимания.

"Это лучшее достижение человечества", — написал Im Lord Guille.

"Вау. Эта штука тебя не убьет, но унизит в танцевальном батле и уведет твою девушку", — согласился Abdulla Mohammed.

"Когда робот танцует лучше тебя", — опечалился Neo Papa.

Некоторые комментаторы выразили обеспокоенность стремительным развитием технологий.

"Он будет так танцевать на твоем трупе", — пошутил ROOTBOY.

"Нам конец, но это будет классно!", — отметили в комментариях.

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