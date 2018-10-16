СМИ сообщили о возвращении легендарного плеера Winamp

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Легендарный медиапроигрыватель Winamp планирует вернуться на рынок, сообщает интернет-издание TechCrunch.

Последнее обновление плеера выпустила американская AOL в декабре 2013 года, после чего компания закрылась.

Согласно данным СМИ, бельгийская корпорация Radionomy Group, новый владелец проекта Winamp, собирается создать на базе плеера агрегатор с системой рекомендаций и музыкальной библиотекой, доступной по подписке.

Глава Radionomy Group Александр Сабунджян сообщил, что новая версия появится в следующем году и будет сочетать "винамповское" наследие с новыми впечатлением от прослушивания.